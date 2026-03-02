Скидки
«Это и делает команду командой». Якупов – о третьем периоде в матче со «Спартаком»

Комментарии

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал победу над «Спартаком» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Барыс
Астана
1:0 Воробьёв (Дишковский, Голдобин) – 09:33 (5x5)     2:0 Плотников (Педан, Голдобин) – 11:53 (4x4)     3:0 Савиков (Бландизи, Уилсон) – 24:19 (5x5)     4:0 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 32:08 (5x5)     5:0 Поляков (Сапего, Гримальди) – 36:49 (5x5)     6:0 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 51:07 (5x5)     7:0 Короткий (Хайруллин, Савиков) – 56:29 (5x5)    

– Можно ли сказать, что сегодняшний второй период является эталоном той игры, которую хочет видеть от команды ваш тренерский штаб? Почти идеальную игру показали?
– Да, скорее всего, да, потому что показали всё, что от нас требовалось. Очень рад, что у нас получилось это сделать во втором периоде. Да и в первом, там только ненужные удаления немного смазали. А так в целом хорошо было.

– Первый гол «Авангарда», забитый Константином Окуловым, стал ключевым моментом в игре?
– Конечно, хорошо, что Костя забил. Его гол немного нас разгрузил. У нас было небольшое преимущество до двух удалений. Но потом — одно удаление, второе удаление — и «Спартак» начал немного перехватывать игру в свои руки. У них было достаточно моментов в большинстве. Возможно, игра могла выровняться, но хорошо, что Константин оказался в нужном месте. Он забил. И это немного нас раскрепостило. Потом стали играть дисциплинированно.

– Буше сейчас сказал, что ментальность «Авангарда» начинать каждый период, словно счёт 0:0. Как было выходить на третий период, когда все понимают, что игра уже сделана?
– Думаю, что это и делает команду командой. Когда после огромного перевеса по шайбам, у тебя остаётся 20 важных минут. В такие моменты и происходит становление команды. Нужно доиграть ту игру, которую мы начинали играть в первом и втором периодах. Продолжит её в третьем периоде. Ничего не придумывать, не бежать забивать ещё голы. Хотя, конечно, мы хотели забивать. Никто нам это не запрещает. Но если ситуация оказывается другой, нужно делать, что нужно, играть по ситуации. Конечно, удаление, допустили, пропустили. Никиту жалко, но ничего страшного, — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

