Хартли: «Локомотив» играет сейчас в хороший хоккей, поэтому нужно стараться добавлять ещё

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 Б) и поделился планами на остаток регулярного чемпионата.

— Интересная игра. Может быть, слишком интересная для меня на последних минутах. У нас появились проблемы с удалениями в концовке. «Северсталь» — очень опасная команда. Здорово играют с шайбой. Им удалось сравнять счёт, но мы здорово выстояли «три на четыре» в овертайме. Исаев сделал очень важные спасения. На буллитах Радулов и Каюмов опять проявили своё мастерство. Рады выездной победе.

— Какие задачи на остаток регулярного чемпионата?

— Прогрессировать в нашей игре. Надеюсь, обойдётся без травм. Мы играем сейчас в хороший хоккей, поэтому нужно стараться добавлять ещё. В плей-офф входить уже в оптимальной форме. У нас хороший состав, команда-чемпион, где хороший сплав молодости и опыта, — приводит слова Хартли телеграм-канал «Северстали».