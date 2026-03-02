Хартли: «Локомотив» играет сейчас в хороший хоккей, поэтому нужно стараться добавлять ещё

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 Б) и поделился планами на остаток регулярного чемпионата.
— Интересная игра. Может быть, слишком интересная для меня на последних минутах. У нас появились проблемы с удалениями в концовке. «Северсталь» — очень опасная команда. Здорово играют с шайбой. Им удалось сравнять счёт, но мы здорово выстояли «три на четыре» в овертайме. Исаев сделал очень важные спасения. На буллитах Радулов и Каюмов опять проявили своё мастерство. Рады выездной победе.
— Какие задачи на остаток регулярного чемпионата?
— Прогрессировать в нашей игре. Надеюсь, обойдётся без травм. Мы играем сейчас в хороший хоккей, поэтому нужно стараться добавлять ещё. В плей-офф входить уже в оптимальной форме. У нас хороший состав, команда-чемпион, где хороший сплав молодости и опыта, — приводит слова Хартли телеграм-канал «Северстали».
- 2 марта 2026
-
23:48
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
21:58
-
21:56
-
21:49
-
21:40
-
21:26
-
20:52
-
20:28
-
20:06
-
19:46
-
19:26
-
19:00
-
18:38
-
18:18
-
17:58
-
17:36
-
17:16
-
16:56