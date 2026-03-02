Скидки
Хартли: «Локомотив» играет сейчас в хороший хоккей, поэтому нужно стараться добавлять ещё

Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 Б) и поделился планами на остаток регулярного чемпионата.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Цицюра (Казулаев, Скоренов) – 13:22 (5x5)     1:1 Каюмов (Берёзкин, Береглазов) – 35:24 (5x5)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 43:36 (5x5)     2:2 Скоренов (Калдис, Лишка) – 59:11 (5x4)     2:3 Каюмов – 65:00    

— Интересная игра. Может быть, слишком интересная для меня на последних минутах. У нас появились проблемы с удалениями в концовке. «Северсталь» — очень опасная команда. Здорово играют с шайбой. Им удалось сравнять счёт, но мы здорово выстояли «три на четыре» в овертайме. Исаев сделал очень важные спасения. На буллитах Радулов и Каюмов опять проявили своё мастерство. Рады выездной победе.

— Какие задачи на остаток регулярного чемпионата?
— Прогрессировать в нашей игре. Надеюсь, обойдётся без травм. Мы играем сейчас в хороший хоккей, поэтому нужно стараться добавлять ещё. В плей-офф входить уже в оптимальной форме. У нас хороший состав, команда-чемпион, где хороший сплав молодости и опыта, — приводит слова Хартли телеграм-канал «Северстали».

