Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Локомотива» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Интересный матч. Сильный соперник, организованный. В концовке нам немного не хватило хладнокровия. Мы сегодня, скорее всего, завоевали одно очко. Хорошая игра в целом.
— В последних играх очень много буллитных серий, овертаймов. Как вы это объясняете? Тренируете ли вы это специально?
— То, что мы играем в овертаймах, говорит о том, что с каждым соперником мы играем сложные матчи. Играем до конца. Игры складываются по-разному. Есть которые мы вытаскиваем, как сегодня. Есть в которых, наоборот, соперник забивает, сравнивает. Что касается буллитной серии — да, у нас есть тренировка, упражнение, которое тренирует эти штрафные броски, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
