Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о поражении от «Локомотива» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Цицюра (Казулаев, Скоренов) – 13:22 (5x5)     1:1 Каюмов (Берёзкин, Береглазов) – 35:24 (5x5)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 43:36 (5x5)     2:2 Скоренов (Калдис, Лишка) – 59:11 (5x4)     2:3 Каюмов – 65:00    

— Интересный матч. Сильный соперник, организованный. В концовке нам немного не хватило хладнокровия. Мы сегодня, скорее всего, завоевали одно очко. Хорошая игра в целом.

— В последних играх очень много буллитных серий, овертаймов. Как вы это объясняете? Тренируете ли вы это специально?
— То, что мы играем в овертаймах, говорит о том, что с каждым соперником мы играем сложные матчи. Играем до конца. Игры складываются по-разному. Есть которые мы вытаскиваем, как сегодня. Есть в которых, наоборот, соперник забивает, сравнивает. Что касается буллитной серии — да, у нас есть тренировка, упражнение, которое тренирует эти штрафные броски, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

