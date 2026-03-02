Скидки
«Сегодня нам не хватило наглости». Никитин — о поражении ЦСКА от «Автомобилиста»

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Спронг, Трямкин) – 16:44 (5x5)    

— Я думаю, что наглости не хватило сегодня в целом.

— В предыдущем матче счёт был 6:5, сегодня 0:1. Бывает ли такое в спорте, что в предыдущем матче все свои голы забили?
— Повторюсь, сегодня не хватило наглости. Моменты создали хорошие, но, наверное, злости не было. Часто не можешь логически объяснить некоторые вещи. Сегодня эмоционального заряда не хватило.

— Многие отметили, в том числе тренер соперника, что матч получился кубковым. Получили в этом плане какую-то новую информацию для себя?
— Я согласен с Николаем [Заварухиным]. «Автомобилист» в этом плане опытный, взрослые парни. Как раз на это обращали внимание, что в таком перетягивании каната просто не получится, нужно играть первым номером. Конечно, это опыт. Мы не то что получили информацию, но подтвердили то, что имеем. Это нужно использовать как точку роста, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

