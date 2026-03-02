Заварухин — после победы «Автомобилиста» над ЦСКА: матч чем-то был похож на игру плей-офф

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Матч чем-то был похож на игру плей-офф. Хотел поблагодарить ребят за то, что мы не проиграли эту борьбу. Местами очень неплохо выходили из-под прессинга. Что касается первого периода, имели хорошие шансы, в формате 5 на 4 не реализовали свои моменты. Парни, особенно во втором периоде, когда остались 3 на 5, здорово блокировали броски соперника — в районе 26 блокированных за игру.

Галкин провёл хороший матч, в котором помог нам одержать победу. Это такая командная победа, где парни перетерпели очень топового соперника. У нас топовые соперники идут через игру, а в концовке чемпионата каждый — один из лидеров.

— Вы сказали, и это безусловно так, что матч был как в плей-офф, но всё же — шесть бросков за второй и третий периоды. Почему так мало? И вас это напрягает и расстраивает или нет?

— Понятно, что были моменты, когда мы не бросали. И в большинстве лишнюю передачу отдавали, были потери — наверное, это заслуга соперника. Соперник неплохо двигался и перекрывал эти возможности. Хотя, наверное, из хороших моментов мы пытались сделать ещё лучше, но не получалось завершить. Надо было сыграть проще.

— Вопрос с долей шутки. У вас следующий матч с «Динамо», и команда меняет отель. Почему? Это на удачу или как?

— Поближе, чтобы завтра не ездить из этого отеля. Это логистика, это нормальное явление. Ребята отдохнут, и оттуда будет недалеко до арены «Динамо», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».