Результаты матчей ВХЛ на 2 марта 2026 года

Сегодня, 2 марта, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 2 марта 2026 года:

«Южный Урал» – АКМ — 4:2;

«Горняк-УГМК» – «Кристалл» — 6:2;

«Челмет» – «Дизель» — 6:4;

«Магнитка» – «Рязань» — 2:3 Б;

«Тамбов» – «Динамо-Алтай» — 5:4 Б;

«Буран» – «Сокол» — 1:2;

«Ростов» – «Металлург» Нк — 1:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 98 очков в 58 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 56 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (85 очков в 56 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.