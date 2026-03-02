Результаты матчей МХЛ на 2 марта 2026 года

Сегодня, 2 марта, состоялись 11 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 2 марта 2026 года:

«Сахалинские Акулы» – «Красная Машина-Юниор» — 5:3;

«Амурские Тигры» – «Динамо-Шинник» — 1:5;

«Академия СКА» – «Крылья Советов» — 2:4;

«Красноярские Рыси» – «Капитан» — 5:1;

«Локо-76» – «Белые Медведи» — 1:4;

МХК «Динамо» СПб – МХК «Спартак» — 2:5;

«Реактор» – «Стальные Лисы» — 5:7;

«Спутник» – «Толпар» — 3:8;

«СКА-1946» – «Красная Армия» — 1:0;

«АКМ Новомосковск» – «Авто» — 5:8;

МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Спартак МАХ» — 3:6.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 92 очками после 53 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.