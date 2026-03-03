Скидки
В «Вашингтоне» рассказали о ситуации с Овечкиным, который пропустил тренировку

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о пропуске тренировки российским форвардом и капитаном столичной команды Александром Овечкиным.

«Поводов для тревоги нет», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Как уточнил специалист, 40-летний хоккеист проходит процесс восстановления. Предполагается, что Овечкин сможет принять участие в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Маммот» 4 марта.

40-летний россиянин достиг отметки в 998 голов за карьеру в Северной Америке с учётом игр плей-офф. Это второй результат в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1016). Всего на счету россиянина 50 (24+26) очков в 62 встречах текущего сезона.

