Рубцову зашивали подбородок, чирлидерши утешали фанов «Спартака». Фото победы «Авангарда»
2 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал омский «Авангард». Победу одержали гости со счётом 4:1.
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Первые два периода остались за хоккеистами «Авангарда», которые забросили в ворота «Спартака» четыре шайбы. Отличились Константин Окулов, Николай Прохоркин (дважды) и Иван Игумнов. На 57-й минуте матча Даниил Гутик сократил отставание красно-белых, установив окончательный счёт — 4:1.
