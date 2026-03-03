«Чикаго» и «Эдмонтон» произвели обмен защитника

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила об обмене защитника Коннора Мёрфи из «Чикаго Блэкхокс» в «Эдмонтон Ойлерз».

Сообщается, что «Чикаго» взамен получил право выбора игрока во втором раунде драфта НХЛ 2028 года. Также «Блэкхокс» удержат 50% зарплаты игрока в размере $ 2,2 млн. в своём кэпхите.

Американский защитник, которому исполнилось 32 года, в нынешнем регулярном чемпионате набрал 13 (4+9) очков в 60 проведённых играх при показателе полезности «-3». Срок соглашения Мёрфи рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В текущем сезоне «Эдмонтон» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 66 очков. «Чикаго» располагается на 14-й строчке на Западе с 55 очками.