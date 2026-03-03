Дубль Марченко принёс «Коламбусу» победу над «Рейнджерс» в овертайме, у Гаврикова гол

В ночь со 2 на 3 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.
В составе «Коламбуса» двумя заброшенными шайбами, в том числе победной в овертайме, а также результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Защитник гостей Иван Проворов отдал результативную передачу на первый гол Кирилла. Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забил гол, который начал возвращение ньюйоркцев в игру со счёта 0:4.
Голкипер хозяев льда Игорь Шестёркин отразил 23 броска в створ из 28 (82,14%). Игроки «Блю Джекетс» нападающий Дмитрий Воронков и защитник Егор Замула очков не набрали.
Также в составе гостей отличились Адам Фантилли, Шон Монахан и Мэтью Оливье, за «Рейнджерс» забивали Гейб Перро (дубль) и Уильям Борген.
