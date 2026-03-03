Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 3 марта 2026, счет 4:5 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль Марченко принёс «Коламбусу» победу над «Рейнджерс» в овертайме, у Гаврикова гол
Комментарии

В ночь со 2 на 3 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 февраля 2026, пятница. 04:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Кэррик (Рэддиш, Борген) – 09:56     2:0 Лафреньер (Кайлли, Трочек) – 21:23     2:1 Мичков (Кейтс, Типпетт) – 30:25 (pp)     2:2 Зеграс (Конечны, Санхайм) – 40:39     2:3 Мичков (Кутюрье, Силер) – 62:10    

В составе «Коламбуса» двумя заброшенными шайбами, в том числе победной в овертайме, а также результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Защитник гостей Иван Проворов отдал результативную передачу на первый гол Кирилла. Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков забил гол, который начал возвращение ньюйоркцев в игру со счёта 0:4.

Голкипер хозяев льда Игорь Шестёркин отразил 23 броска в створ из 28 (82,14%). Игроки «Блю Джекетс» нападающий Дмитрий Воронков и защитник Егор Замула очков не набрали.

Также в составе гостей отличились Адам Фантилли, Шон Монахан и Мэтью Оливье, за «Рейнджерс» забивали Гейб Перро (дубль) и Уильям Борген.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android