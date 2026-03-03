Кирилл Марченко шестым из российских игроков набрал 50 очков в сезоне НХЛ, догнав Овечкина

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко набрал три очка в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 OT), который завершился в ночь со 2 на 3 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Дубль и результативная передача позволили Кириллу набрать 50 (22+28) очков в текущем сезоне НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Кирилл Марченко стал шестым российским игроком, достигшим отметки в 50 набранных очков в текущей регулярке НХЛ. Ранее это удалось Никите Кучерову («Тампа-Бэй Лайтнинг», 95 (31+64) очков), Кириллу Капризову («Миннесота Уайлд», 74 (34+40) очка), Артемию Панарину («Лос-Анджелес Кингз» / «Нью-Йорк Рейнджерс», 60 (19+41) очков), Андрею Свечникову («Каролина Харрикейнз», 51 (21+30) очко) и Александру Овечкину («Вашингтон Кэпиталз», 50 (24+26) очков).