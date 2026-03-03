Скидки
Кирилл Марченко шестым из российских игроков набрал 50 очков в сезоне НХЛ, догнав Овечкина

Кирилл Марченко шестым из российских игроков набрал 50 очков в сезоне НХЛ, догнав Овечкина
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко набрал три очка в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 OT), который завершился в ночь со 2 на 3 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Дубль и результативная передача позволили Кириллу набрать 50 (22+28) очков в текущем сезоне НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марченко, Матейчук) – 05:50     0:2 Марченко (Койл) – 15:32 (pp)     0:3 Монахан – 23:27 (sh)     0:4 Оливье (Койл, Сиверсон) – 31:54     1:4 Гавриков (Лафреньер, Кайлли) – 40:30     2:4 Перро – 40:54     3:4 Борген (Перро, Миллер) – 52:52     4:4 Перро (Борген, Трочек) – 55:14     4:5 Марченко (Сиверсон) – 61:04    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Кирилл Марченко стал шестым российским игроком, достигшим отметки в 50 набранных очков в текущей регулярке НХЛ. Ранее это удалось Никите Кучерову («Тампа-Бэй Лайтнинг», 95 (31+64) очков), Кириллу Капризову («Миннесота Уайлд», 74 (34+40) очка), Артемию Панарину («Лос-Анджелес Кингз» / «Нью-Йорк Рейнджерс», 60 (19+41) очков), Андрею Свечникову («Каролина Харрикейнз», 51 (21+30) очко) и Александру Овечкину («Вашингтон Кэпиталз», 50 (24+26) очков).

Дубль Марченко принёс «Коламбусу» победу над «Рейнджерс» в овертайме, у Гаврикова гол
