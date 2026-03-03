Владислав Гавриков первым среди российских защитников забил 10-й гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 OT), который завершился в ночь со 2 на 3 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Этот гол стал для Владислава 10-м в текущем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На первой минуте третьего периода при счёте 4:0 в пользу «Коламбуса» Гавриков подключился в атаку в глубину чужой зоны, нанёс отражённый вратарём бросок в ближний угол из левого круга вбрасывания, открылся на пятачке, получил передачу от Алекси Лафреньера и поразил ворота с близкого расстояния. Этот гол запустил возвращение «Рейнджерс» в игру, позволившее сравнять счёт после 0:4 и набрать одно очко.

Владислав Гавриков стал первым российским защитником, достигшим отметки в 10 заброшенных шайб в текущей регулярке НХЛ. Девять голов в активе Михаила Сергачёва («Юта Маммот»), по семь шайб забросили Александр Никишин («Каролина Харрикейнз») и Павел Минтюков («Анахайм Дакс»), шесть у Ивана Проворова («Коламбус Блю Джекетс»).