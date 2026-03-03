Скидки
Владислав Гавриков первым среди российских защитников забил 10-й гол в сезоне НХЛ

Владислав Гавриков первым среди российских защитников забил 10-й гол в сезоне НХЛ
Комментарии

Российский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:5 OT), который завершился в ночь со 2 на 3 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Этот гол стал для Владислава 10-м в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марченко, Матейчук) – 05:50     0:2 Марченко (Койл) – 15:32 (pp)     0:3 Монахан – 23:27 (sh)     0:4 Оливье (Койл, Сиверсон) – 31:54     1:4 Гавриков (Лафреньер, Кайлли) – 40:30     2:4 Перро – 40:54     3:4 Борген (Перро, Миллер) – 52:52     4:4 Перро (Борген, Трочек) – 55:14     4:5 Марченко (Сиверсон) – 61:04    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На первой минуте третьего периода при счёте 4:0 в пользу «Коламбуса» Гавриков подключился в атаку в глубину чужой зоны, нанёс отражённый вратарём бросок в ближний угол из левого круга вбрасывания, открылся на пятачке, получил передачу от Алекси Лафреньера и поразил ворота с близкого расстояния. Этот гол запустил возвращение «Рейнджерс» в игру, позволившее сравнять счёт после 0:4 и набрать одно очко.

Владислав Гавриков стал первым российским защитником, достигшим отметки в 10 заброшенных шайб в текущей регулярке НХЛ. Девять голов в активе Михаила Сергачёва («Юта Маммот»), по семь шайб забросили Александр Никишин («Каролина Харрикейнз») и Павел Минтюков («Анахайм Дакс»), шесть у Ивана Проворова («Коламбус Блю Джекетс»).

