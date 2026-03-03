Кирилл Марченко вышел на 7-е место в истории «Коламбуса» по матчам с 2+ голами
Поделиться
Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко достиг знакового рубежа в карьере.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марченко, Матейчук) – 05:50 0:2 Марченко (Койл) – 15:32 (pp) 0:3 Монахан – 23:27 (sh) 0:4 Оливье (Койл, Сиверсон) – 31:54 1:4 Гавриков (Лафреньер, Кайлли) – 40:30 2:4 Перро – 40:54 3:4 Борген (Перро, Миллер) – 52:52 4:4 Перро (Борген, Трочек) – 55:14 4:5 Марченко (Сиверсон) – 61:04
Сегодня он сыграл в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Блю Джекетс» выиграли 5:4 в овертайме. Марченко оформил дубль и сделал результативную передачу, став одним из ключевых игроков встречи.
Таким образом, нападающий провёл 13-й матч в карьере с двумя и более голами, обойдя Зака Веренски и Джеффа Сандерсона, и поднялся на седьмое место в истории «Блю Джекетс» по этому показателю.
Напомним, Кирилл Марченко стал шестым российским игроком, достигшим отметки в 50 набранных очков в текущей регулярке НХЛ.
Комментарии
- 3 марта 2026
-
07:27
-
06:43
-
06:32
-
06:24
-
06:12
-
05:51
-
04:04
-
02:12
-
01:00
- 2 марта 2026
-
23:54
-
23:48
-
23:40
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:12
-
23:05
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:29
-
22:26
-
22:21
-
21:58
-
21:56
-
21:49
-
21:40
-
21:26
-
20:52
-
20:28