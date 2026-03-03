Скидки
Кирилл Марченко вышел на 7-е место в истории «Коламбуса» по матчам с 2+ голами

Кирилл Марченко вышел на 7-е место в истории «Коламбуса» по матчам с 2+ голами
Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко достиг знакового рубежа в карьере.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марченко, Матейчук) – 05:50     0:2 Марченко (Койл) – 15:32 (pp)     0:3 Монахан – 23:27 (sh)     0:4 Оливье (Койл, Сиверсон) – 31:54     1:4 Гавриков (Лафреньер, Кайлли) – 40:30     2:4 Перро – 40:54     3:4 Борген (Перро, Миллер) – 52:52     4:4 Перро (Борген, Трочек) – 55:14     4:5 Марченко (Сиверсон) – 61:04    

Сегодня он сыграл в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Блю Джекетс» выиграли 5:4 в овертайме. Марченко оформил дубль и сделал результативную передачу, став одним из ключевых игроков встречи.

Таким образом, нападающий провёл 13-й матч в карьере с двумя и более голами, обойдя Зака Веренски и Джеффа Сандерсона, и поднялся на седьмое место в истории «Блю Джекетс» по этому показателю.

Напомним, Кирилл Марченко стал шестым российским игроком, достигшим отметки в 50 набранных очков в текущей регулярке НХЛ.

Сколько платят хоккеистам НХЛ

Видео
Кирилл Марченко шестым из российских игроков набрал 50 очков в сезоне НХЛ, догнав Овечкина
