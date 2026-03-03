Кирилл Марченко вышел на 7-е место в истории «Коламбуса» по матчам с 2+ голами

Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко достиг знакового рубежа в карьере.

Сегодня он сыграл в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Блю Джекетс» выиграли 5:4 в овертайме. Марченко оформил дубль и сделал результативную передачу, став одним из ключевых игроков встречи.

Таким образом, нападающий провёл 13-й матч в карьере с двумя и более голами, обойдя Зака Веренски и Джеффа Сандерсона, и поднялся на седьмое место в истории «Блю Джекетс» по этому показателю.

Напомним, Кирилл Марченко стал шестым российским игроком, достигшим отметки в 50 набранных очков в текущей регулярке НХЛ.

