«Филадельфия» одолела «Торонто», Матвей Мичков забил послематчевый буллит

В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков не набрал очков, но сравнял счёт в буллитной серии, которую «Филадельфия» выиграла со счётом 2:1. Его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин также не отметился в игре результативными действиями.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Дакота Джошуа и Вильям Нюландер, за гостей забивали Кристиан Дворак и Ноа Кейтс, победный буллит в активе Тревора Зеграса.