«Филадельфия» одолела «Торонто», Матвей Мичков забил послематчевый буллит
В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Джошуа (Маччелли) – 15:22 1:1 Дворак (Кейтс, Барки) – 18:38 (pp) 1:2 Кейтс (Бринк) – 54:42 2:2 Нюландер (Таварес, Нис) – 57:30 (pp) 2:3 Зеграс – 65:00
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков не набрал очков, но сравнял счёт в буллитной серии, которую «Филадельфия» выиграла со счётом 2:1. Его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин также не отметился в игре результативными действиями.
В составе «Мэйпл Лифс» отличились Дакота Джошуа и Вильям Нюландер, за гостей забивали Кристиан Дворак и Ноа Кейтс, победный буллит в активе Тревора Зеграса.
