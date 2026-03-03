Скидки
Торонто Мэйпл Лифс — Филадельфия Флайерз, результат матча 3 марта 2026, счет 2:3 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Филадельфия» одолела «Торонто», Матвей Мичков забил послематчевый буллит
Комментарии

В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Филадельфия Флайерз». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Джошуа (Маччелли) – 15:22     1:1 Дворак (Кейтс, Барки) – 18:38 (pp)     1:2 Кейтс (Бринк) – 54:42     2:2 Нюландер (Таварес, Нис) – 57:30 (pp)     2:3 Зеграс – 65:00    

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков не набрал очков, но сравнял счёт в буллитной серии, которую «Филадельфия» выиграла со счётом 2:1. Его партнёр по команде форвард Никита Гребёнкин также не отметился в игре результативными действиями.

В составе «Мэйпл Лифс» отличились Дакота Джошуа и Вильям Нюландер, за гостей забивали Кристиан Дворак и Ноа Кейтс, победный буллит в активе Тревора Зеграса.

Комментарии
