Кирилл Марченко признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 OT), который прошёл в ночь со 2 на 3 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. 25-летний форвард набрал три очка, оформив дубль при результативной передаче, и в том числе записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Гейб Перро, в активе которого также три очка — дубль и результативный пас. Статус третьей звезды получил форвард «Коламбуса» Чарли Койл, оформивший ассистентский дубль.

