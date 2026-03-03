Скидки
Кирилл Марченко признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

Комментарии

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан экспертами НХЛ первой звездой выездного матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 OT), который прошёл в ночь со 2 на 3 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. 25-летний форвард набрал три очка, оформив дубль при результативной передаче, и в том числе записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марченко, Матейчук) – 05:50     0:2 Марченко (Койл) – 15:32 (pp)     0:3 Монахан – 23:27 (sh)     0:4 Оливье (Койл, Сиверсон) – 31:54     1:4 Гавриков (Лафреньер, Кайлли) – 40:30     2:4 Перро – 40:54     3:4 Борген (Перро, Миллер) – 52:52     4:4 Перро (Борген, Трочек) – 55:14     4:5 Марченко (Сиверсон) – 61:04    

Второй звездой матча стал нападающий «Рейнджерс» Гейб Перро, в активе которого также три очка — дубль и результативный пас. Статус третьей звезды получил форвард «Коламбуса» Чарли Койл, оформивший ассистентский дубль.

