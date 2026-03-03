Скидки
Капитан «Спартака» опроверг отсутствие контакта с главным тренером Алексеем Жамновым

Комментарии

Защитник «Спартака» Андрей Миронов заявил, что главный тренер красно-белых Алексей Жамнов постоянно находится в контакте с командой.

«Видимо, кто-то неправильно интерпретировал слова Миши Мальцева. Лично я и другие игроки команды с Алексеем Юрьевичем всегда находимся на связи, 24 на 7. И созваниваемся, и переписываемся. Мы всей командой очень поддерживаем Алексея Юрьевича, а он всегда поддерживает нас. Сегодня он был на матче, а также был в раздевалке с командой — как утром, так и после игры. И уже скоро ждём Алексея Юрьевича на лавке», — приводит слова Миронова «РИА Новости Спорт».

Ранее Михаил Мальцев заявил, что Жамнов не поддерживает связь с хоккеистами команды и не присутствует на тренировках.

