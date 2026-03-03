«Это просто безумие». Кирилл Марченко — о победе «Коламбуса» в игре с «Рейнджерс»

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал победный матч с «Нью-Йорк Рейнджерс», где команда упустила преимущество в четыре шайбы.

«Это просто безумие. Я немного в шоке от того, что они забросили четыре шайбы. Я пытался собраться и просто делать свою работу на льду. Дополнительное время, новая игра. Началась новая игра, и за один гол мы получили два очка. Я думал только об этом. Старался забыть о четырёх пропущенных шайбах», — цитирует Марченко сайт НХЛ.

На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.