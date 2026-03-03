«Это просто безумие». Кирилл Марченко — о победе «Коламбуса» в игре с «Рейнджерс»
Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал победный матч с «Нью-Йорк Рейнджерс», где команда упустила преимущество в четыре шайбы.
«Это просто безумие. Я немного в шоке от того, что они забросили четыре шайбы. Я пытался собраться и просто делать свою работу на льду. Дополнительное время, новая игра. Началась новая игра, и за один гол мы получили два очка. Я думал только об этом. Старался забыть о четырёх пропущенных шайбах», — цитирует Марченко сайт НХЛ.
На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марченко, Матейчук) – 05:50 0:2 Марченко (Койл) – 15:32 (pp) 0:3 Монахан – 23:27 (sh) 0:4 Оливье (Койл, Сиверсон) – 31:54 1:4 Гавриков (Лафреньер, Кайлли) – 40:30 2:4 Перро – 40:54 3:4 Борген (Перро, Миллер) – 52:52 4:4 Перро (Борген, Трочек) – 55:14 4:5 Марченко (Сиверсон) – 61:04
