Расписание матчей КХЛ на 3 марта 2026 года

Сегодня, 3 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей КХЛ на 2 марта 2026 года (время московское):
12:15. «Амур» – «Нефтехимик»;
12:30. «Адмирал» – «Салават Юлаев»;
18:00. «Лада» – «Ак Барс»;
19:10. «Динамо» Мн – «Металлург» Мг.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 89 очками после 62 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 95 очков после 60 игр.