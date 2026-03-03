Расписание матчей ВХЛ на 3 марта 2026 года

Сегодня, 3 марта, пройдут семь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 3 марта 2026 года (время — московское):

15:00. «Рубин» – «Динамо» СПб;

17:00. «Югра» – СКА-ВМФ;

17:00. «Молот» – «Торос»;

18:30. «Звезда» – ЦСК ВВС;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Челны»;

18:30. «Химик» – «Нефтяник»;

19:00. «Олимпия» – «Ижсталь».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 98 очков в 58 матчах. Второе место занимает «Югра» с 90 очками после 56 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (85 очков в 56 матчах).