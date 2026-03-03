Расписание матчей МХЛ на 3 марта 2026 года

Сегодня, 3 марта, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 3 марта 2026 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – «Красная Машина-Юниор»;

18:30. «Ирбис» – «Снежные Барсы»;

19:00. Академия СКА – «Крылья Советов»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Спартак MAX»;

19:00. Академия Михайлова – «Алмаз»;

19:00. МХК «Динамо» М – «Локо».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 92 очками после 53 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 76 очков после 53 матчей.