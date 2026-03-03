«Лос-Анджелес» отыгрался с 0:2, но проиграл «Колорадо», Панарин остался без очков

3 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Брандт Кларк, Ангус Бут. У «Колорадо Эвеланш» голы на счету Натана Маккиннона, Габриэля Ландескога, Девона Тэйвза, Мартина Нечаса.

«Лос-Анджелес» проиграл во всех трёх матчах с «Колорадо» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» примет на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс» 6 марта. «Колорадо Эвеланш» 4 марта проведёт гостевую встречу с «Анахайм Дакс».