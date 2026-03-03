«Лос-Анджелес» отыгрался с 0:2, но проиграл «Колорадо», Панарин остался без очков
3 марта на льду «Крипто.ком-Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Лос-Анджелес Кингз» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 4:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Нечас, Ландеског) – 04:27 0:2 Ландеског (Бёрнс, Нечас) – 10:13 1:2 Кларк (Копитар) – 17:20 (pp) 2:2 Booth (Дюмулен, Кемпе) – 28:32 2:3 Тэйвз (Маккиннон, Макар) – 55:05 2:4 Нечас (Ландеског) – 59:58 (pp)
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В составе «Лос-Анджелес Кингз» шайбы забросили Брандт Кларк, Ангус Бут. У «Колорадо Эвеланш» голы на счету Натана Маккиннона, Габриэля Ландескога, Девона Тэйвза, Мартина Нечаса.
«Лос-Анджелес» проиграл во всех трёх матчах с «Колорадо» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
В следующей игре «Лос-Анджелес Кингз» примет на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс» 6 марта. «Колорадо Эвеланш» 4 марта проведёт гостевую встречу с «Анахайм Дакс».
