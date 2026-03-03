Результаты матчей НХЛ на 3 марта 2026 года

В ночь на 3 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 3 марта 2026 года:

«Нэшвилл Предаторз» – «Детройт Ред Уингз» — 2:4;

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 4:5 ОТ;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Филадельфия Флайерз» — 2:3 Б;

«Сиэтл Кракен» – «Каролина Харрикейнз» — 2:1;

«Ванкувер Кэнакс» – «Даллас Старз» — 1:6;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Колорадо Эвеланш» — 2:4.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 82 очками после 60 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 89 очками после 59 игр.