«Адмирал» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:30 мск

Сегодня, 3 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке состоится встреча между местным «Адмиралом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет четвёртая встреча между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В двух играх сильнее был «Салават Юлаев», в одной — «Адмирал». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» набрал 43 очка после 60 встреч и находится на 11-м месте в таблице Востока. «Салават Юлаев» с 66 очками после 60 матчей располагается на пятой строчке таблицы Востока.