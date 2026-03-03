Скидки
Адмирал — Салават Юлаев: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:30 мск

«Адмирал» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 12:30 мск
Комментарии

Сегодня, 3 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке состоится встреча между местным «Адмиралом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Матч на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая встреча между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В двух играх сильнее был «Салават Юлаев», в одной — «Адмирал». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» набрал 43 очка после 60 встреч и находится на 11-м месте в таблице Востока. «Салават Юлаев» с 66 очками после 60 матчей располагается на пятой строчке таблицы Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
