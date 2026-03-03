Скидки
Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников из-за травмы выбыл до конца сезона

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников не сыграет больше в этом сезоне КХЛ, сообщила пресс-служба челябинского клуба.

«После медицинского обследования, учитывая установленный характер травмы, шансов выйти на лёд в нынешнем сезоне у Мыльникова нет», — сообщили «РБ Спорт» в пресс-службе «Трактора».

Напомним, Мыльников из-за травмы был заменён на пятой минуте игры с «Ак Барсом» (0:1), которая состоялась 1 марта. 26-летний вратарь в текущем сезоне КХЛ провёл 31 игру, в которой одержал 14 побед с 91% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,75.

«Трактор» с 63 очками после 60 матчей занимает шестое в таблице Востока.

