У Гаврикова и Перро — четвёртый результат «Рейнджерс» по быстроте голов на старте периода

У Гаврикова и Перро — четвёртый результат «Рейнджерс» по быстроте голов на старте периода
На старте третьего периода встречи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» хоккеисты хозяев Владислав Гавриков и Гейб Перро забросили дважды за 54 секунды.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Гавриков и Перро показали четвёртый результат «Рейнджерс» по скорости забрасывания шайб на старте периода. Рекорд принадлежит Эдди Джонстону и Майку Роджерсу (33 секунды). Всего же в истории «Рейнджерс» Гавриков и Перро стали шестой парой с двумя шайбами на первой минуте периода.

На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Марченко, Матейчук) – 05:50     0:2 Марченко (Проворов, Койл) – 15:32 (pp)     0:3 Монахан – 23:27 (sh)     0:4 Оливье (Койл, Сиверсон) – 31:54     1:4 Гавриков (Лафреньер, Кайлли) – 40:30     2:4 Перро – 40:54     3:4 Борген (Перро, Миллер) – 52:52     4:4 Перро (Борген, Трочек) – 55:14     4:5 Марченко (Сиверсон, Фантилли) – 61:04    
