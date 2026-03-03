У Гаврикова и Перро — четвёртый результат «Рейнджерс» по быстроте голов на старте периода

На старте третьего периода встречи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс» хоккеисты хозяев Владислав Гавриков и Гейб Перро забросили дважды за 54 секунды.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Гавриков и Перро показали четвёртый результат «Рейнджерс» по скорости забрасывания шайб на старте периода. Рекорд принадлежит Эдди Джонстону и Майку Роджерсу (33 секунды). Всего же в истории «Рейнджерс» Гавриков и Перро стали шестой парой с двумя шайбами на первой минуте периода.

На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 5:4 OT.