Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко признан первой звездой игрового дня НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко признан первой звездой игрового дня НХЛ
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан первой звездой игрового дня НХЛ. В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 OT) 25-летний форвард набрал три очка, оформив дубль при результативной передаче, и в том числе записал на свой счёт победную шайбу в овертайме.

Второй звездой игрового дня вратарь «Сиэтл Кракен» Джоуи Даккорд, который в игре с «Каролиной Харрикейнз» (2:1) отразил 35 бросков.

Третья звезда дня — форвард «Филадельфии Флайерз» Ноа Кейтс, на счету которого гол и результативная передача в победном матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 Б).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

