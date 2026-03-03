Главный тренер «Монреаля» остался недоволен действиями тройки Демидова в защите

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи остался недоволен действиями тройки нападения Ивана Демидова в защите. Российский форвард играет вместе с Юраем Слафковски и Оливером Капаненом.

«Мне кажется, в последнее время их тройке нападения приходится слишком много обороняться, потому что они недостаточно хорошо играют в защите, чтобы иметь силы для атаки. Они тратят много энергии на оборону, но если бы они делали это немного лучше, то не тратили бы столько времени на защиту», — приводит слова Сан-Луи журналист Крис Джи на своей странице в социальной сети Х.

Демидов в текущем сезоне сыграл 59 матчей, где набрал 47 (12+35) очков.