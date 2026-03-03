«Сильный отряд не должен заметить потери бойца». Канцеров — о тяжёлой травме Силантьева

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о тяжёлой травме партнёра по звену Дмитрия Силантьева.

— Травма Дмитрия Силантьева сильно сказывается на команде в целом и вашем звене с Владимиром Ткачёвым в частности?

— Надеемся, что для нас с Володей найдётся новый партнёр по звену. Но я бы не сказал, что в нашей тройке только на Димке всё было зациклено. Конечно, ему хочется пожелать здоровья. Но так случилось, что мы его потеряли. С другой стороны, сильный отряд не должен заметить потери бойца. Если мы настоящая команда, то должны грамотно выйти из этой ситуации. Во-первых, поддержать Димку. Во-вторых, найти ему замену, по крайней мере временно. Рано или поздно Дима вернётся. Если вернётся в этом сезоне, будет вообще чудо, так что, скорее всего, в следующем. Будем пока искать замену. Всё равно наша связочка с Володей потихоньку работает. Мне кажется, любого игрока к нам поставь в тройку, всё равно игра больше будет зависеть от нас.

— То есть готовы идти в плей-офф без Силантьева?

— Да, в любом случае каждый игрок должен быть самостоятельной единицей. Хороший хоккеист должен прокачивать своего партнёра по команде, по звену. А если они друг друга прокачивают — ещё лучше, — приводят слова Канцерова «Известия».