«Наше небо защищено более чем достаточно». Рыбин — о ситуации в Сочи на фоне угроз БПЛА

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин высказался о переносах футбольных и хоккейных матчей в городе из-за угроз атаки БПЛА.

«Подразумевал этот вопрос. Вы знаете, всё на самом деле отработано, всё чётко. Самое главное, что люди относятся с пониманием. Допустим, вчера попросили людей пройти в укрытие. Все абсолютно спокойно восприняли ситуацию и ушли. И игроки понимают, и тренера тоже. Здесь такая ситуация в стране. Как есть, если нужно будет так делать, значит, будем так делать. Ничего криминального нет в том, что матч с ЦСКА перенёсся — просто не было возможности доиграть. У «Спартака» с «Сочи» другая ситуация — они перенесли матч на второе марта. Решили перенести матч, потому что очень много болельщиков приехало. Я видел много спартаковских болельщиков вокруг футбольного дворца. И вообще просто гуляли, навстречу попадались на набережной. Такой матч отменить было бы очень проблематично.

Как реагируют иностранцы? Мы с ними разговариваем: «Ребят, мы не боимся, вам-то чего бояться?» Понятно, что они немножко с опаской. Но не бойтесь, наше небо защищено более чем достаточно, поэтому нет повода переживать», — цитирует Рыбина «Советский спорт».