«Надо разобраться, почему конкуренция не сложилась». Юрзинов — о борьбе за плей-офф КХЛ

«Надо разобраться, почему конкуренция не сложилась». Юрзинов — о борьбе за плей-офф КХЛ
Комментарии

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший заявил о низкой конкуренции в борьбе за плей-офф КХЛ и привёл в пример борьбу за кубковые путёвки в ВХЛ.

«Все мы переживаем, что в регулярном чемпионате КХЛ рановато наступила ясность с путёвками в плей-офф, в общем-то ещё зимой стали известны все 16 кубковых участников. Нам надо разобраться в причинах – почему конкуренция не сложилась.

Но если в российском хоккее вам очень хочется увидеть настоящую кубковую интригу, то посмотрите на ВХЛ! Там, например, пятое место отделяет от 17-го лишь шесть очков, а борьба за плей-офф по традиции идёт до последнего тура – с большим количеством участников.

Вообще наша пресса уделяет ВХЛ маловато внимания. Именно в этой лиге определяется чемпион России, и именно в ней представлены все исторические хоккейные центры страны – от Москвы до Санкт-Петербурга, от Пензы до Новокузнецка, от Ханты-Мансийска до Кирово-Чепецка», — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.

Комментарии
