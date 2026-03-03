Слафковски назвал ошибки в игре его тройки нападения «Монреаля» с Демидовым и Капаненом

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски высказался об ошибках его тройки нападения с Иваном Демдиовым и Оливером Капаненом.

«Мне кажется, нам просто нужно набраться терпения и придерживаться намеченного плана. Иногда мы форсируем события, когда в этом нет необходимости, что мешает нам создавать лучшие моменты в смене. Нам просто нужно сохранять терпение и принимать разумные решения с шайбой», — приводит слова Слафковски журналист Крис Джи на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи остался недоволен действиями тройки нападения Ивана Демидова в защите.