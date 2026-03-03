Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Слафковски назвал ошибки в игре его тройки нападения «Монреаля» с Демидовым и Капаненом

Слафковски назвал ошибки в игре его тройки нападения «Монреаля» с Демидовым и Капаненом
Комментарии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски высказался об ошибках его тройки нападения с Иваном Демдиовым и Оливером Капаненом.

«Мне кажется, нам просто нужно набраться терпения и придерживаться намеченного плана. Иногда мы форсируем события, когда в этом нет необходимости, что мешает нам создавать лучшие моменты в смене. Нам просто нужно сохранять терпение и принимать разумные решения с шайбой», — приводит слова Слафковски журналист Крис Джи на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, ранее главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи остался недоволен действиями тройки нападения Ивана Демидова в защите.

Материалы по теме
Главный тренер «Монреаля» остался недоволен действиями тройки Демидова в защите
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android