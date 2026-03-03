Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин рассказал, какое правило изменил бы в КХЛ

Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин ответил на вопрос, какое правило изменил бы в КХЛ.

— Если бы решал ты, то какое правило отменил или коренным образом изменил?

— Как вратарь я бы изменил правило о том, что нельзя бросать клюшку. Понятно, что специально швырять её в сторону шайбы запрещено, но бывают моменты, когда вратарь клюшку просто из рук выпускает. И вот за это хорошо бы, чтобы нас перестали штрафовать, — приводит слова Моторыгина пресс-служба «Динамо».

«Динамо» с 72 очками после 60 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре бело-голубые встретятся с «Автомобилистом» 4 марта.