Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин рассказал, какое правило изменил бы в КХЛ

Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин рассказал, какое правило изменил бы в КХЛ
Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин ответил на вопрос, какое правило изменил бы в КХЛ.

— Если бы решал ты, то какое правило отменил или коренным образом изменил?
— Как вратарь я бы изменил правило о том, что нельзя бросать клюшку. Понятно, что специально швырять её в сторону шайбы запрещено, но бывают моменты, когда вратарь клюшку просто из рук выпускает. И вот за это хорошо бы, чтобы нас перестали штрафовать, — приводит слова Моторыгина пресс-служба «Динамо».

«Динамо» с 72 очками после 60 матчей занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре бело-голубые встретятся с «Автомобилистом» 4 марта.

Официально
Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа оштрафован за симуляцию
