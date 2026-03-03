Спронг — о победе над ЦСКА: у меня будет подарок для игроков «Автомобилиста», сюрприз

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг высказался о победе над ЦСКА (1:0) в Москве. Напомним, форвард текущий сезон начинал в составе армейского клуба.

— Что вы думаете об этой игре? Это был очень равный матч, всё решил один гол.

— Да, мы сыграли хорошо. Отлично сработало меньшинство. И большинство у нас было неплохим. У нас было много моментов, просто не удалось забить. Были действительно хорошие шансы, но Гамза (Дмитрий Гамзин) сыграл здорово. В самом конце мы удержали победу, а это самое главное.

— Семен Кизимов забил победный гол с вашей передачи. Как важно для вас было набрать очко в этой игре против бывшего клуба?

— Да, это приятно. Мы победили — этому я рад больше всего. Я сам мог забить ещё пару голов, но Гамза сыграл хорошо. В целом это была отличная командная работа. Когда играешь против ЦСКА, то понимаешь, что матч будет малорезультативным. Если посмотреть их последние игры — 1:0, 2:1. Они забивают немного, но очень хорошо обороняются. И мы знали, что игра будет упорной.

— Были ли у вас личные мотивы в матче с ЦСКА?

— Да, приятно было выиграть. Побеждать здесь — особенное чувство. Мы взяли два очка командой и теперь движемся дальше — к игре в среду с московским «Динамо».

— В НХЛ и КХЛ есть интересная традиция: когда играешь против бывшей команды, то ставишь деньги на кон. Если ваш клуб выигрывает, то вы делаете взнос в командную кассу. Вы это делали?

— Да, именно так. Когда вернёмся в Екатеринбург, у меня будет подарок для ребят. Их будет ждать приятный сюрприз, — цитирует Спронга «Матч ТВ».