Николай Голдобин ответил на вопрос, есть ли в СКА конкуренция за звание лучшего бомбардира

Нападающий СКА Николай Голдобин ответил на вопрос, есть ли у него с Сергеем Плотниковым и Маратом Хайруллиным конкуренция за звание лучшего бомбардира команды.

«Чем больше забьёт Плотников, тем будет лучше для меня и команды, поэтому у нас нет такого. Всегда приятно отдавать передачи и забивать. Мне кажется, что любой хоккеист, который получает деньги за свою игру, должен отрабатывать это», — приводит слова Голдобина Metaratings.

Сергей Плотников и Марат Хайруллин с 42 очками делят первое место среди бомбардиров СКА в текущем сезоне, Голдобин с 41 баллом замыкает тройку лидеров.

СКА с 71 очком занимает седьмое место в таблице Запада.