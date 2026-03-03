Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Голдобин ответил на вопрос, есть ли в СКА конкуренция за звание лучшего бомбардира

Николай Голдобин ответил на вопрос, есть ли в СКА конкуренция за звание лучшего бомбардира
Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин ответил на вопрос, есть ли у него с Сергеем Плотниковым и Маратом Хайруллиным конкуренция за звание лучшего бомбардира команды.

«Чем больше забьёт Плотников, тем будет лучше для меня и команды, поэтому у нас нет такого. Всегда приятно отдавать передачи и забивать. Мне кажется, что любой хоккеист, который получает деньги за свою игру, должен отрабатывать это», — приводит слова Голдобина Metaratings.

Сергей Плотников и Марат Хайруллин с 42 очками делят первое место среди бомбардиров СКА в текущем сезоне, Голдобин с 41 баллом замыкает тройку лидеров.

СКА с 71 очком занимает седьмое место в таблице Запада.

Материалы по теме
Видео
СКА разгромил «Барыс» со счётом 7:0, Плотников оформил хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android