«Эти три поражения неслучайны». Роман Канцеров — о неудачной серии «Металлурга»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о серии поражений магнитогорского клуба из трёх матчей.

— Последние три поражения «Магнитки» имеют фундаментальные игровые причины? Или это просто спад, который когда-либо должен был произойти у вашей команды, за сезон избегавшей длинных кризисов?

— Эти три поражения неслучайны. Нам надо задуматься, почему так происходит. Мы по-прежнему хорошо играем с шайбой. Но ты не можешь все 60 минут матча играть только с шайбой. Так что нам очень надо наладить игру в обороне, не допускать глупых ошибок. Скоро плей-офф — там надо играть максимально дисциплинированно, исключить глупые удаления. Над этим необходимо поработать в оставшиеся до конца регулярки недели. Думаю, нам это по силам. Мы всей командой находимся в одной лодке. Сейчас нужно настроиться на следующие матчи, забыть про эти три поражения. Никто не знает, что ещё будет впереди. Но надо настраиваться на лучшее, — приводят слова Канцерова «Известия».