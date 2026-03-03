Эберт ответил, почему в начале сезона покинул «Автомобилист», а позже стал игроком ЦСКА

Защитник ЦСКА Ник Эберт ответил на вопрос, почему в сентябре 2025 года покинул «Автомобилист», а позже присоединился к армейскому клубу.

— Расскажите о своей ситуации. Летом вы подписали двухлетний контракт с «Автомобилистом», но затем соглашение было расторгнуто по личным причинам. Что произошло?

— Я просто скажу, что это были личные причины, по которым я решил подписать контракт с ЦСКА.

— Это произошло перед дедлайном. Почему вы решили вернуться в КХЛ?

— Я долго восстанавливался, у меня были травмы. ЦСКА предложил мне контракт, и я, конечно, был рад. Это большая организация с богатой историей. Я подумал, что смогу помочь команде в плей‑офф и в напряжённых матчах. Сейчас двигаюсь шаг за шагом, стараюсь вернуть форму. Я не играл 11 месяцев, поэтому от игры к игре будут перепады. Главное — подойти к плей‑офф в своей лучшей форме.

— Сложно ли вам понять игровую систему ЦСКА? Как к ней адаптироваться?

— Она немного отличается от того, к чему я привык. Но в каком‑то смысле она даже проще для игрока: ты просто должен в первую очередь думать об обороне. Для меня как защитника с атакующими качествами главное — защита, а уже потом подключаться к атакам, когда появляется возможность, — цитирует Эберта «Матч ТВ».