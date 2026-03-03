Бландизи: если вычеркнуть 16-20 игр из нашего сезона, СКА мог бы войти в тройку лучших

Форвард СКА Джозеф Бландизи высказался о разгроме «Барыса» (7:0) в регулярном чемпионате КХЛ и о шансах петербургской команды в плей-офф.

– Это была отличная игра. Наша команда приложила максимум усилий. Вратарь был в том месте, когда мы нуждались в нём. Защитники показали сильную игру. Группа нападающих проявила себя. Такая игра придаёт уверенности команде, особенно когда есть капитан, который ведёт за собой. Это хорошо для команды и является хорошей ступенью для нашего продвижения вперед.

— Скорее всего, СКА ждёт «Северсталь», минское «Динамо» или «Локомотив». С кем предпочтительнее встретиться?

– Если мы выиграем пару матчей, то точно окажемся против «Северстали» или «Динамо», если они займут второе или третье место. Наше турнирное положение сейчас очень напряжённое, зависящее от того, что произойдёт. Я не думаю, что кто-то из присутствующих здесь уделяет внимание тому, с кем мы сыграем, потому что ещё слишком рано говорить об этом. У нас осталось ещё семь игр, так что впереди ещё 14 очков. И если мы наберём как можно больше очков, я думаю, что в первом раунде у нас будет преимущество.

– Будет ли поражение в первом раунде плей-офф провалом для СКА?

– Конечно! В этом сезоне у нас было два сухих периода, когда мы провели 8-10 игр, которые нас не устраивали. Если вычеркнуть 16-20 игр из нашего сезона – мы могли бы войти в тройку лучших. Нам просто нужно продолжать готовиться к следующим играм, набирать обороты. И я думаю, что в плей-офф мы сможем обыграть кого угодно, — цитирует Бландизи «Спорт день за днём».