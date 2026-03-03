Скидки
Бландизи: если вычеркнуть 16-20 игр из нашего сезона, СКА мог бы войти в тройку лучших
Комментарии

Форвард СКА Джозеф Бландизи высказался о разгроме «Барыса» (7:0) в регулярном чемпионате КХЛ и о шансах петербургской команды в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 0
Барыс
Астана
1:0 Воробьёв (Дишковский, Голдобин) – 09:33 (5x5)     2:0 Плотников (Педан, Голдобин) – 11:53 (4x4)     3:0 Савиков (Бландизи, Уилсон) – 24:19 (5x5)     4:0 Плотников (Голдобин, Уилсон) – 32:08 (5x5)     5:0 Поляков (Сапего, Гримальди) – 36:49 (5x5)     6:0 Плотников (Голдобин, Филлипс) – 51:07 (5x5)     7:0 Короткий (Хайруллин, Савиков) – 56:29 (5x5)    

– Это была отличная игра. Наша команда приложила максимум усилий. Вратарь был в том месте, когда мы нуждались в нём. Защитники показали сильную игру. Группа нападающих проявила себя. Такая игра придаёт уверенности команде, особенно когда есть капитан, который ведёт за собой. Это хорошо для команды и является хорошей ступенью для нашего продвижения вперед.

— Скорее всего, СКА ждёт «Северсталь», минское «Динамо» или «Локомотив». С кем предпочтительнее встретиться?
– Если мы выиграем пару матчей, то точно окажемся против «Северстали» или «Динамо», если они займут второе или третье место. Наше турнирное положение сейчас очень напряжённое, зависящее от того, что произойдёт. Я не думаю, что кто-то из присутствующих здесь уделяет внимание тому, с кем мы сыграем, потому что ещё слишком рано говорить об этом. У нас осталось ещё семь игр, так что впереди ещё 14 очков. И если мы наберём как можно больше очков, я думаю, что в первом раунде у нас будет преимущество.

– Будет ли поражение в первом раунде плей-офф провалом для СКА?
– Конечно! В этом сезоне у нас было два сухих периода, когда мы провели 8-10 игр, которые нас не устраивали. Если вычеркнуть 16-20 игр из нашего сезона – мы могли бы войти в тройку лучших. Нам просто нужно продолжать готовиться к следующим играм, набирать обороты. И я думаю, что в плей-офф мы сможем обыграть кого угодно, — цитирует Бландизи «Спорт день за днём».

