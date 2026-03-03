Матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив» пройдёт в Ярославле
Матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» — «Локомотив» 4 марта пройдёт в Ярославле, сообщает пресс-служба железнодорожников. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».
«В связи с форс-мажорными обстоятельствами и с учётом достигнутой договорённости между хоккейным клубом «Сочи» и хоккейным клубом «Локомотив» предстоящий матч №676 регулярного чемпионата КХЛ, запланированный 4 марта в городе Сочи, пройдёт в Ярославле. Игра начнётся в 19:30», — сказано в сообщении «Локомотива».
Напомним, ранее две игры в Сочи были прерваны из-за угрозы атак БПЛА. «Сочи» занимает 11-е место в таблице Запада, «Локомотив» — первое.
