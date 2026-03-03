Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Амур – Нефтехимик, результат матча 3 марта 2026 года, счёт 3:1, КХЛ 2025/2026

«Амур» одержал третью победу подряд, одолев на домашнем льду «Нефтехимик»
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепец (Мищенко) – 08:08 (5x5)     2:0 Крутов – 24:58 (5x5)     2:1 Артамонов (Жафяров) – 46:22 (5x5)     3:1 Лихачёв (Мищенко, Воронков) – 54:24 (4x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На девятой минуте первого периода Кирилл Слепец открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Андрей Крутов удвоил преимущество хозяев. На седьмой минуте третьего периода Никита Артамонов сократил отставание «Нефтехимика» во встрече. На 15-й минуте периода Ярослав Лихачёв сделал счёт 3:1.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 5 марта встретится дома с «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» в этот же день проведёт матч во Владивостоке с местным «Адмиралом».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android