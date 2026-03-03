«Амур» одержал третью победу подряд, одолев на домашнем льду «Нефтехимик»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На девятой минуте первого периода Кирилл Слепец открыл счёт во встрече. На пятой минуте второго периода Андрей Крутов удвоил преимущество хозяев. На седьмой минуте третьего периода Никита Артамонов сократил отставание «Нефтехимика» во встрече. На 15-й минуте периода Ярослав Лихачёв сделал счёт 3:1.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 5 марта встретится дома с «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» в этот же день проведёт матч во Владивостоке с местным «Адмиралом».