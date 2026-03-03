«Амур» сократил отставание от зоны плей-офф на Востоке до трёх очков

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

После данной победы хабаровский клуб сократил отставание от зоны плей-офф на Востоке до трёх очков. «Амур» после 61 игры набрал 55 очков. «Сибирь», находящаяся на восьмой строчке, имеет в активе 58 очков после 61 матча. Отметим, что у каждой из команд осталось по семь матчей в регулярном сезоне-2025/2026.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 5 марта встретится дома с «Салаватом Юлаевым».