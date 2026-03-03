Скидки
«Амур» сократил отставание от зоны плей-офф на Востоке до трёх очков

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепец (Мищенко) – 08:08 (5x5)     2:0 Крутов – 24:58 (5x5)     2:1 Артамонов (Жафяров) – 46:22 (5x5)     3:1 Лихачёв (Мищенко, Воронков) – 54:24 (4x4)    

После данной победы хабаровский клуб сократил отставание от зоны плей-офф на Востоке до трёх очков. «Амур» после 61 игры набрал 55 очков. «Сибирь», находящаяся на восьмой строчке, имеет в активе 58 очков после 61 матча. Отметим, что у каждой из команд осталось по семь матчей в регулярном сезоне-2025/2026.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 5 марта встретится дома с «Салаватом Юлаевым».

