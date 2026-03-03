«Амур» сократил отставание от зоны плей-офф на Востоке до трёх очков
Поделиться
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепец (Мищенко) – 08:08 (5x5) 2:0 Крутов – 24:58 (5x5) 2:1 Артамонов (Жафяров) – 46:22 (5x5) 3:1 Лихачёв (Мищенко, Воронков) – 54:24 (4x4)
После данной победы хабаровский клуб сократил отставание от зоны плей-офф на Востоке до трёх очков. «Амур» после 61 игры набрал 55 очков. «Сибирь», находящаяся на восьмой строчке, имеет в активе 58 очков после 61 матча. Отметим, что у каждой из команд осталось по семь матчей в регулярном сезоне-2025/2026.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 5 марта встретится дома с «Салаватом Юлаевым».
Комментарии
- 3 марта 2026
-
15:03
-
14:58
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:22
-
14:03
-
13:52
-
13:36
-
13:17
-
12:54
-
12:29
-
12:13
-
11:53
-
11:35
-
11:19
-
11:03
-
10:40
-
10:23
-
10:02
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:09
-
07:27
-
06:43
-
06:32
-
06:24