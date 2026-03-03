Во время рукопожатия после матча «Амур» — «Нефтехимик» случилась драка

После игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Нефтехимиком» во время рукопожатия случилась драка между Виктором Балдаевым со стороны хозяев и Матвеем Надворным со стороны гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

После эпизода судьи выписали по две минуты штрафа каждому из хоккеистов за грубость.

Отметим, что для «Амура» эта победа стала третьей подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 5 марта встретится дома с «Салаватом Юлаевым». «Нефтехимик» в этот же день проведёт матч во Владивостоке с местным «Адмиралом».