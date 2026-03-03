«Спартак» рассказал о текущей ситуации с главным тренером Алексеем Жамновым

Пресс-служба «Спартака» рассказала о текущей ситуации с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым. Напомним, 29 января «Спартак» объявил, что Жамнов пропустит матчи команды «по запланированным медицинским причинам».

«Дорогие красно-белые! Сообщаем вам, что главный тренер ХК «Спартак» Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесённой операции. Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата. Спасибо всем за поддержку!» — сказано в сообщении команды.

«Спартак» с 70 очками занимает восьмое место в таблице Запада.