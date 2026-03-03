Е. Кузнецов фирменным буллитом принёс «Салавату» победу в серии послематчевых бросков
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шулак (Старков, Шэн) – 39:57 (5x4) 1:1 Кузнецов (Варлов, Сучков) – 45:49 (5x5) 1:2 Кузнецов – 65:00
В серии буллитов единственную попытку реализовал форвард уфимского клуба Евгений Кузнецов. Нападающий выполнил буллит в фирменном медленном стиле.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» 5 марта встретится дома с «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» в этот же день проведёт матч в Хабаровске с местным «Амуром».
