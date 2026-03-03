Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Е. Кузнецов фирменным буллитом принёс «Салавату» победу в серии послематчевых бросков

Е. Кузнецов фирменным буллитом принёс «Салавату» победу в серии послематчевых бросков
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шулак (Старков, Шэн) – 39:57 (5x4)     1:1 Кузнецов (Варлов, Сучков) – 45:49 (5x5)     1:2 Кузнецов – 65:00    

В серии буллитов единственную попытку реализовал форвард уфимского клуба Евгений Кузнецов. Нападающий выполнил буллит в фирменном медленном стиле.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» 5 марта встретится дома с «Нефтехимиком». «Салават Юлаев» в этот же день проведёт матч в Хабаровске с местным «Амуром».

Материалы по теме
Гол и буллит Евгения Кузнецова принесли «Салавату Юлаеву» победу над «Адмиралом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android