В тренерском штабе клуба ВХЛ «Зауралье» произошли изменения

Хоккейный клуб «Зауралье» и главный тренер команды Дмитрий Пархоменко расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Благодарим Дмитрия Геннадьевича за проделанную работу, неравнодушное отношение к делу, стопроцентную самоотдачу и желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере. До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера «Зауралья» назначен работающий в тренерском штабе Александр Усачёв. Заключительные выездные матчи регулярного чемпионата команда проведёт под его руководством», — сказано в сообщении команды.

«Зауралье» с 59 очками после 57 матчей занимает 21-е место в общей таблице ВХЛ.

