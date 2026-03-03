Игорь Гришин назвал причины поражения «Нефтехимика» от «Амура»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итог гостевого поражения от «Амура» (1:3).
«В первом периоде было тяжело, пропустили в итоге шайбу. Сделали коррективы в перерыве, со второго периода игра подравнялась. К сожалению, неудачный для нас такой гол получился во втором периоде, обидный. В третьем ребята старались, с трудом забили один гол. Но на контратаке пропустили третий, что и предопределило исход игры.
Андрей Белозёров на скамейке в качестве тренера? Я бы предпочёл, чтобы он проводил время на льду, а не на скамейке. Он и сам рвётся в бой, но пока есть ограничения. Но на скамейке он активный, разговаривает с ребятами, поддерживает, подсказывает. Хороший опыт для него.
Поздно сменили вратаря на шестого полевого? Хотели ещё за четыре минуты сменить, уже объявили шестёрки, которые будут играть, но соперник не дал зацепиться за шайбу», — цитирует Гришина сайт КХЛ.
- 3 марта 2026
-
16:40
-
16:20
-
15:50
-
15:34
-
15:19
-
15:03
-
14:58
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:22
-
14:03
-
13:52
-
13:36
-
13:17
-
12:54
-
12:29
-
12:13
-
11:53
-
11:35
-
11:19
-
11:03
-
10:40
-
10:23
-
10:02
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:25