Игорь Гришин назвал причины поражения «Нефтехимика» от «Амура»
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итог гостевого поражения от «Амура» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепец (Мищенко) – 08:08 (5x5)     2:0 Крутов – 24:58 (5x5)     2:1 Артамонов (Жафяров) – 46:22 (5x5)     3:1 Лихачёв (Мищенко, Воронков) – 54:24 (4x4)    

«В первом периоде было тяжело, пропустили в итоге шайбу. Сделали коррективы в перерыве, со второго периода игра подравнялась. К сожалению, неудачный для нас такой гол получился во втором периоде, обидный. В третьем ребята старались, с трудом забили один гол. Но на контратаке пропустили третий, что и предопределило исход игры.

Андрей Белозёров на скамейке в качестве тренера? Я бы предпочёл, чтобы он проводил время на льду, а не на скамейке. Он и сам рвётся в бой, но пока есть ограничения. Но на скамейке он активный, разговаривает с ребятами, поддерживает, подсказывает. Хороший опыт для него.

Поздно сменили вратаря на шестого полевого? Хотели ещё за четыре минуты сменить, уже объявили шестёрки, которые будут играть, но соперник не дал зацепиться за шайбу», — цитирует Гришина сайт КХЛ.

«Амур» одержал третью победу подряд, одолев на домашнем льду «Нефтехимик»
