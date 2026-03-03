Скидки
Андриевский об игре с «Нефтехимиком»: провели качественный матч, хорошая командная победа

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский оценил победный матч с «Нефтехимиком» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепец (Мищенко) – 08:08 (5x5)     2:0 Крутов – 24:58 (5x5)     2:1 Артамонов (Жафяров) – 46:22 (5x5)     3:1 Лихачёв (Мищенко, Воронков) – 54:24 (4x4)    

«Очередная тяжёлая игра. Но отметил бы то, что хорошо вошли в игру, провели качественный матч. Понравилось, как команда отреагировала на пропущенный гол. Хорошая командная победа.

Почему Ураков играл в центре? Не разочаровал своей игрой. Решение принимали долго, плюсы перевесили.

Слепец будет играть в следующем матче? Посмотрим, оценим игру. Дальше у нас «Салават Юлаев», другая команда. Будут какие-то изменения, но какие именно — будем решать завтра. Был ли сегодня оптимальный состав? Если Броди (Алекса Бродхёрста) вернуть, то да, — цитирует Андриевского сайт КХЛ.

