Андриевский об игре с «Нефтехимиком»: провели качественный матч, хорошая командная победа
Поделиться
Главный тренер «Амура» Александр Андриевский оценил победный матч с «Нефтехимиком» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепец (Мищенко) – 08:08 (5x5) 2:0 Крутов – 24:58 (5x5) 2:1 Артамонов (Жафяров) – 46:22 (5x5) 3:1 Лихачёв (Мищенко, Воронков) – 54:24 (4x4)
«Очередная тяжёлая игра. Но отметил бы то, что хорошо вошли в игру, провели качественный матч. Понравилось, как команда отреагировала на пропущенный гол. Хорошая командная победа.
Почему Ураков играл в центре? Не разочаровал своей игрой. Решение принимали долго, плюсы перевесили.
Слепец будет играть в следующем матче? Посмотрим, оценим игру. Дальше у нас «Салават Юлаев», другая команда. Будут какие-то изменения, но какие именно — будем решать завтра. Был ли сегодня оптимальный состав? Если Броди (Алекса Бродхёрста) вернуть, то да, — цитирует Андриевского сайт КХЛ.
Комментарии
- 3 марта 2026
-
16:40
-
16:20
-
15:50
-
15:34
-
15:19
-
15:03
-
14:58
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:22
-
14:03
-
13:52
-
13:36
-
13:17
-
12:54
-
12:29
-
12:13
-
11:53
-
11:35
-
11:19
-
11:03
-
10:40
-
10:23
-
10:02
-
09:47
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:25