Главная Хоккей Новости

Виктор Козлов поздравил вратаря Илью Коновалова с первой победой за «Салават Юлаев»

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (2:1 Б) и отметил игру вратаря Ильи Коновалова, проведшего первый матч за полтора месяца.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 марта 2026, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Шулак (Старков, Шэн) – 39:57 (5x4)     1:1 Кузнецов (Варлов, Сучков) – 45:49 (5x5)     1:2 Кузнецов – 65:00    

– Сегодня сыграли получше «5 на 5», меньше пропускали контратак в нашу сторону. Было много большинства, хотелось бы, чтобы оно сработало, но ребята всё равно нашли силы и характер сравнять счёт. Хочу поздравить Илью Коновалова с первой победой за «Салават Юлаев», тем более здесь, во Владивостоке. Думаю, ему было приятно.

– Почему не сработало большинство?
– Это всё равно специфика маленькой площадки, она уже, чем наша, поэтому у ребят возникали сложности.

– Алексей Василевский покинул площадку после заблокированного броска. Как его состояние?
– Ему больно попало, но надеюсь, что с Алексеем будет всё хорошо. Сыграет ли в плей-офф? Туда ещё надо попасть, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
