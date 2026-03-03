Виктор Козлов поздравил вратаря Илью Коновалова с первой победой за «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (2:1 Б) и отметил игру вратаря Ильи Коновалова, проведшего первый матч за полтора месяца.

– Сегодня сыграли получше «5 на 5», меньше пропускали контратак в нашу сторону. Было много большинства, хотелось бы, чтобы оно сработало, но ребята всё равно нашли силы и характер сравнять счёт. Хочу поздравить Илью Коновалова с первой победой за «Салават Юлаев», тем более здесь, во Владивостоке. Думаю, ему было приятно.

– Почему не сработало большинство?

– Это всё равно специфика маленькой площадки, она уже, чем наша, поэтому у ребят возникали сложности.

– Алексей Василевский покинул площадку после заблокированного броска. Как его состояние?

– Ему больно попало, но надеюсь, что с Алексеем будет всё хорошо. Сыграет ли в плей-офф? Туда ещё надо попасть, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.