Вратарь «Салавата Юлаева» Коновалов оценил победу в матче с бывшим клубом «Адмиралом»

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Коновалов оценил победу над «Адмиралом» (2:1Б), за который он выступал в прошлом сезоне.

– Илья, с победой! Матч получился очень непростым. За счёт чего удалось заработать два важных очка?

– Думаю, что за счёт терпения. Мы много владели шайбой, но сегодня не всё получалось в атаке, нужно было перебороть этот момент. В итоге у нас получилось сравнять счёт и довести дело до победы!

– Что касается специфики игры во Владивостоке. Сложнее или, наоборот, проще выходить на лёд после нескольких дней на Дальнем Востоке?

– Да всё нормально! Для нас игра была в 14:30, потому что мы живём по уфимскому времени, так что чувствуем себя хорошо.

– Играли против своей бывшей команды. Добавляло ли это дополнительную мотивацию?

– У «Адмирала» сильно изменился состав, плюс новый тренерский штаб. Но всё равно была дополнительная мотивация, тем более у меня до этой встречи не было побед за «Салават», — цитирует Коновалова пресс-служба клуба.