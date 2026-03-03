Скидки
Директор «Северстали»: не нравится рост пола зарплат. Платим больше, чем хоккеист стоит

Директор «Северстали»: не нравится рост пола зарплат. Платим больше, чем хоккеист стоит
Комментарии

Директор «Северстали» Николай Канаков заявил, что недоволен постоянным повышением пола зарплат в КХЛ. В сезоне-2025/2026 размер минимальной платёжной ведомости клубов составляет 475 млн рублей – на 25 млн больше, чем годом ранее. К регулярке-2027/2028 он вырастет до 600 млн рублей.

«Конкретно нам не нравится то, что каждый год растёт пол заработных плат. Лига говорит, что нужно играть молодыми, и мы так и делаем. Но пол зарплат растёт, и мы обязаны молодым платить больше. То есть хоккеист мог бы играть, условно, за 3 млн рублей, а мы платим 10 млн рублей.

Наша позиция такая, что пол должен как-то по-другому считаться. А тут получается искусственно созданная ситуация, где мы за хоккеистов должны платить больше, чем они стоят на самом деле. С другой стороны, у лиги есть совет директоров, который эти правила утверждает. Возмущаться можно сколько угодно. Но если мы хотим играть в КХЛ, то принимаем те правила, которые утверждает лига, – цитирует Канакова «РБ Спорт».

